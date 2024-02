Morreu o ator Richard Lewis, na noite desta terça-feira, dia 27 de fevereiro, em sua casa, em Los Angeles, vítima de um ataque cardíaco, segundo o Deadline. Tinha 76 anos.

A notícia da morte do comediante foi confirmada pelo seu representante, Jeff Abraham.

"A sua mulher, Joyce Lapinsky, agradece a todos o amor, a amizade e o apoio e pede privacidade neste momento", comunicou Jeff Abraham.

De referir que Richard Lewis sofria da doença de Parkinson, diagnóstico que revelou em abril do ano passado.

O artista, recorde-se, fez parte de vários projetos de entretenimento, entre os quais a série 'Curb Your Enthusiasm' - tendo aparecido mais recentemente no terceiro episódio da 12.ª temporada - ou a sitcom 'Anything but Love'.

Richard Philip Lewis, seu nome completo, formou-se em Marketing e Comunicação Corporativa pela Ohio State University (EUA) em 1969, mas a sua paixão era a comédia e, por isso, combinou o seu trabalho numa agência de publicidade com a escrita de guiões para o comediante Morty Gunty.

Em 1971 decidiu fazer suas próprias piadas num conhecido evento de comédia em Nova Iorque que fez com que o seu nome começasse a ser ouvido no meio, até receber o 'empurrão' definitivo, três anos depois, com o 'The Tonight Show Starring Johnny Carson', na estação NBC.

A partir daí começaria a aperfeiçoar as suas atuações, com a ajuda de outros comediantes renomados como David Brenner e Robert Klein, que o levaram em digressão por dezenas de cidades e ganharam popularidade que o acompanhou até aos seus últimos dias com casas lotadas em recintos como o Carnegie Hall, em Nova Iorque.

Na televisão, Lewis também trabalhou nos especiais de comédia 'I'm in Pain' ou 'The I'm Exhausted Concert' durante a década de 1980, pelos quais foi indicado como o comediante mais engraçado da televisão norte-americana no American Comedy Awards de 1988.

No cinema, teve papéis importantes em filmes como 'Robin Hood: Homens de meia-calça' (1993) e 'Leaving Las Vegas (1995).

[Notícia atualizada às 22h08]

Leia Também: Morreu Mac Sinise, filho do ator Gary Sinise, aos 33 anos