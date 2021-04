Joseph Siravo, mais conhecido pelos papéis em 'The Sopranos' e 'Jersey Boys', morreu este domingo após uma longa batalha contra o cancro. Tinha 64 anos.

“Eu estava ao lado dele quando o meu querido pai morreu esta manhã, pacificamente, na sua amada Treehouse”, escreveu a filha do artista, Allegra Okarmus, no Instagram.

“Estou imensamente grata por tê-lo tido aqui na Terra e sei que ele não foi para muito longe", acrescentou.

De recordar que na série 'Os Sopranos', Siravo interpretou o pai da personagem Tony Soprano [papel de James Gandolfini] durante flashbacks da infância do ator principal.

O artista também fez sucesso no grande ecrã, com papéis em 'Carlito's Way', 'The Report', 'Equity', 'Shark Tale', entre muitos outros projetos dos quais fez parte.

