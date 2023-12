O ator norte-americano Jack Axelrod morreu aos 93 anos. A informação foi confirmada pela sua representante ao The Hollywood Reporter.

Jennifer Garland referiu que, embora a notícia só agora seja conhecida, Jack Axelrod perdeu a vida por "causas naturais" no passado dia 28 de novembro.

No currículo do artista destacam-se as participações nas séries 'Anatomia de Grey', 'O Meu Nome é Earl' e 'General Hospital'.

Leia Também: C4 Pedro de luto. Morreu o pai do cantor