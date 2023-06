Alan Arkin, ator de Hollywood, morreu. Tinha 89 anos. O falecimento foi confirmado à revista People pelos filhos, Adam, Matthew e Anthony, através de um comunicado feito em conjunto.

"O nosso pai era uma autêntica força da natureza, tanto como artista, como enquanto homem. Um bom marido, pai, avó e bisavô, ele era amado e a sua falta será muito sentida", lê-se no comunicado em questão.

Um dos trabalhos mais recentes de Alan foi no filme 'The Kominsky Method', da Netflix, onde contracenou com Michael Douglas.

Em 2006 ganhou o Óscar de Melhor Ator Secundário pela personagem Edwin Hoover à qual deu vida no filme 'Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos'.

Ainda não foram revelados detalhes sobre as causas da morte.

