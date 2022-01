Morreu o ator Morgan Stevens, conhecido pelas suas participações em 'Melrose Place' e 'Fame'. Tinha 70 naos.

Morgan não era visto há alguns dias, o que levou um dos seus vizinhos a ligar para as autoridades locais. A polícia confirmou, em declarações ao site TMZ, que o ator foi encontrado morto no chão da sua cozinha.

As autoridades não encontram, para já, indícios de crime ou suicídio. Ao que tudo indica, a morte terá sido motivada por causas naturais.

Da longa carreira de Morgan Stevens fazem ainda parte tramas como 'The Waltons', 'A Wedding on Walton's Mountain', 'Murder, She Wrote', 'Murder One' e 'One Day at a Time'.

