A atriz Kathryn Kates morreu esta quinta-feira, aos 73 anos, confirmaram representantes da atriz. Perdeu a vida na sequência da luta contra um cancro diagnosticado há cerca de um ano.

"A nossa poderosa Kathryn Kates morreu. Será sempre lembrada como uma poderosa força da natureza e adorada pelos nossos corações. É um verdadeiro ícone e vamos sentir a sua falta", lê-se na página de Instagram da agência Headline Talent, que representava a atriz.

Com uma longa carreira em Hollywood, Kates destacou-se sobretudo pela participação nas séries de sucesso 'Orange is the New Black' e 'Seinfeld'.