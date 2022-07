Morreu Monty Norman, o compositor britânico que escreveu o tema inicial dos filmes da saga 007. Tinha 94 anos.

O anúncio foi feito através de um comunicado publicado, esta segunda-feira, no site oficial do músico. "É com tristeza que partilhamos a notícia de que Monty Norman morreu a 11 de julho de 2022 após uma curta doença", pode ler-se.

Nascido Monty Noserovitch de pais imigrantes letões, em 1928, foi criado no East End, em Londres, teve a primeira guitarra aos 16 anos. Atuou com grandes bandas, atuou com o comediante Benny Hill e escreveu para vários músicos e musicais, tendo uma carreira de mais de 60 anos.

Foi mais tarde contratado pelo produtor Albert 'Cubby' Broccoli para compor o tema do primeiro filme de James Bond, 'Dr. No', lançado em 1962, protagonizado por Sean Connery.

Aproveitou uma obra que tinha escrito para um projeto de musical que não chegou a estrear-se. A pensar no contexto de suspense e espionagem das histórias de Ian Fleming, criador do 007, Monty Norman adaptou a melodia que tinha para aquela musical, que deveria ser tocada para cítara, para guitarra elétrica.

O resultado? Foi utilizada em todos os 25 filmes da saga.

