Morreu o músico Michael Ward, ex-guitarrista da banda The Wallflowers, entre 1995 a 2001. Teria 57 anos, segundo a People.

A notícia foi anunciada pela banda através de uma publicação que foi feita esta quarta-feira, dia 4 de abril, no Facebook.

"Com amor e gratidão, os The Wallflowers despedem-se do grande e singular Michael Ward", começaram por escrever na publicação.

"O papel e o talento do Michael vão permanecer para sempre uma parte crucial da história da banda. As suas contribuições para a música começaram antes da sua passagem pelos The Wallflowers e continuaram depois. [...] Agora descansa, Mike. Enviámos muito amor para a sua família e filhos", pode ainda ler-se na mensagem.

