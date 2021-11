Morreu o menino de nove anos, identificado como Ezra Blount, que ficou ferido no concerto trágico de Travis Scott no Festival Astroworld.

O menino terá perdido a vida este domingo, dia 14, segundo informa um comunicado oficial divulgado pela CNN.

"A família Blount esta noite está de luto pela perda incompreensível do seu precioso filho. Isto não deveria ter sido o resultado de levar um filho a um concerto, que deveria ter sido uma celebração alegre. A morte de Ezra é absolutamente dolorosa", cita a publicação.

A família pretende agora apurar "respostas" e fazer justiça em relação ao acidente que provocou a tragédia. Foram contratos dois advogados para dar seguimento a um processo de negligência contra a Scoremore Mgmt, Live Nation Entertainment e Travis Scott, atesta a revista Rolling Stone.

A família já tinha referido anteriormente que Ezra tinha ido ao concerto para ver Travis Scott porque este era o "seu artista favorito", tendo comparecido ao espetáculo na companhia do pai - Treston Blount. A criança encontrava-se aos ombros do pai e terá caído no momento em que o caos começou. Seguiram-se vários dias em coma induzido devido às graves lesões em diversos órgãos, provocadas pela debandada da multidão.

O número de mortos no espetáculo volta a subir, são agora 10 as vítimas mortais resultantes do espetáculo que decorreu a 5 de novembro em Houston.

