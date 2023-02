Morreu o mágico Scott Alexander, que fez parte da sexta temporada do 'America's Got Talent', no passado domingo. De acordo com o New York Post, o artista sofreu um AVC enquanto estava a trabalhar num cruzeiro pelas Caraíbas.

A notícia foi confirmada pela mulher, Jenny, através de uma publicação que fez na sua página de Instagram esta segunda-feira. "Ontem perdi o meu marido. Os meus filhos perderam o pai", começou por escrever.

"Ele sofreu um AVC enquanto estava a trabalhar num cruzeiro em St. Kitts e não voltou para casa. Estamos despedaçados. Por favor, mantenham-nos nas vossas orações", rematou.

