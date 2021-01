Morreu no último domingo a atriz Jeanette Maus, de 39 anos. A notícia é avançada pelo site Hollywood Reporter, que aponta como causa da morte o cancro do cólon com o qual a atriz de 'Resident Evil Village' lutava há oito meses.

A mesma publicação revela ainda que Jeanette tinha doença de Crohn e esteve infetada com a Covid-19 recentemente.

Além da carreira na televisão, Jeanette Maus era professora de teatro e no cinema deu cartas em filmes como 'My Effortless Brilliance' e 'Your Sister's Sister'.

