O irmão mais novo de Madonna, Christopher Ciccone, morreu. Tinha 63 anos.

Os dois trabalharam juntos ao logo da carreira musical da 'rainha da Pop', contudo distanciaram-se em 2008 quando Christopher lançou o livro 'Life With My Sister Madonna' ('A Vida com a Minha Irmã Madonna', numa tradução livre).

Recorde-se que no dia 24 de setembro, Madonna lamentou também a morte da madrasta, Joan Clare Ciccone, que perdeu a vida após uma batalha contra um cancro.

Conforme destaca o Daily Mail, Christopher trabalhou enquanto designer, artista e realizador, organizando concertos, videoclipes, filmes, anúncios publicitários e decoração de interiores.

Segundo o Evening Standard, a relação entre os dois foi recuperada em 2012. "Estamos num momento perfeito a nível pessoal. Pelo que sei, estamos bem", realçou o próprio à publicação, notando que os dois mantinham o contacto.