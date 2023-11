Morreu uma jovem fã da cantora Taylor Swift. Ally Anderson, de 16 anos, lutava contra um cancro desde 2018. Na altura em que a doença foi diagnosticada tinha 11 anos.

Como recorda a People, no espetáculo do dia 1 de julho em Cincinnati, no Ohio, Taylor Swift surpreendeu a jovem Ally com um chapéu usado durante a atuação. Um episódio inesquecível que ficou registado em imagens.

Na altura, Ally Anderson publicou um vídeo no TikTok daquela noite feliz, destacando o preciso momento em que a cantora lhe ofereceu o chapéu que estava a usar durante a atuação.

no words to describe what it felt like to be pulled from my seats to the floor. i knew immediately. taylor was my first concert so many years ago. honestly such a full circle moment.

A mãe de Ally, Patty Garner Anderson, recordou que a jovem era uma grande fã de Taylor Swift e que o primeiro espetáculo que assistiu da cantora foi em 2015, quando tinha apenas oito anos. Aliás, a menina até chegou a tatuar no braço parte da letra da música 'The 1', de Taylor Swift.

Ally morreu no dia 13 de novembro aos 16 anos. Desde a notícia da sua partida, destaca a People, vários amigos e familiares recorreram às redes sociais para expressar o seu amor pela jovem.

