Dwayne Hickman morreu este domingo, 9 de janeiro, em Los Angeles na sequência de uma luta contra a doença de Parkinson. Tinha 87 anos.

Conhecido pela participação na sitcom juvenil 'The Many Loves of Dobie Gillis', que marcou o início dos anos 60, Dwayne Hickman perdeu a vida num dia simbólico - o dia de aniversário do colega e amigo Bob Denver, que também entrava na série. Denver morreu em 2005, aos 70 anos.

Foi casado com a atriz Carol Christensen e a cantora Joanne Papile, mas foi com Joan Roberts, a sua terceira mulher, que passou grande parte da sua vida. Estiveram juntos quase 30 anos até à morte da atriz, em 2012.

