Morreu o ator David Soul, mais conhecido pelo papel de detetive Kenneth Hutchinson (Hutch) na série 'Starsky & Hutch'. Tinha 80 anos.

A notícia foi comunicada pela mulher, Helen Snell, que informou que o artista morreu na quinta-feira, "após uma grande batalha pela vida na amorosa companhia da família".

Como cita a BBC, Helen destacou ainda o trabalho de David Soul nas artes, incluindo o mundo da música, e acrescentou: "O seu sorriso, gargalhada e paixão pela vida serão lembrados por muitos cujas vidas ele tocou".

Entre os muitos trabalhos que interpretou, também era conhecido pelos papéis em 'Here Come The Brides', 'Magnum Force' e 'The Yellow Rose'.

No que à vida pessoal diz respeito, foi casado cinco vezes, na década de 1980 esteve preso por ter agredido a então mulher, Patti Carnel Sherman, que na altura estava grávida de sete meses.

