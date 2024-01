Bruno Fernandes morreu aos 38 anos e a notícia foi confirmada pela sua agência, Blast Models, através das redes sociais.

O modelo e DJ era amigo dos irmãos Patrícia Cipriano e Zé Manel, que nas redes sociais reagiram com muita tristeza a esta perda.

"2024 começa com um aviso. No mesmo dia, mais um amigo de sempre [a par de Ana Afonso] não aguenta mais a alma dentro do corpo e decide deixar de estar por cá. Quão insuportável se terá tornado o mundo para que optemos por deixar de lhe pertencer? Quão toldados pela superficialidade das horas estaremos para nos termos esquecido como se vive? Iludidos pela ideia de que dispomos de opções ilimitadas, vamo-nos isolando e desligando de tudo o que nos representa. O peito acumula uma pressão desumana e nós alimentamos esta senda por uma expectativa irrealista que nos separa de tudo o que nos alicerça. Somos tão sós", fez notar o vocalista dos Fingertips que, horas antes, fez uma outra partilha sobre a morte de Ana Afonso.

Por outro lado, a advogada refere-se a Bruno como "um rapaz nortenho, de Vila Real, trabalhador, um manequim maravilhoso, um homem lindo de morrer" que, depois de uma passagem pelo Dubai, decidiu regressar a Portugal. "Não devia ter voltado. Roubaram-no e abusaram da sua ingenuidade", acrescentou.

---

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.