Morreu Carlos Ruiz Zafón. O escritor espanhol, nascido em Barcelona, na Catalunha, a 25 de setembro de 1964, tinha 55 anos e foi vítima de cancro. De acordo com a publicação feita na conta oficial do autor no Twitter que confirmou a notícia inicialmente avançada pela imprensa do país vizinho, o romancista catalão, que ganhou maior protagonismo depois do sucesso internacional do livro "A sombra do vento" no início da década de 2000, faleceu em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, onde residia.

Premiada no encontro de escritores Correntes d'Escritas, que anualmente se realiza em fevereiro na Póvoa do Varzim, em 2006, a mais famosa obra de Carlos Ruiz Zafón, lançada em 2001, foi traduzida para 30 idiomas e comercializada em 45 países. Vendeu mais de 10 milhões de exemplares em todo o mundo. "Cada livro, cada volume que vês, tem alma. A alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram, viveram e sonharam com ele", escreveu o autor numa das páginas daquela que é a sua obra mais elogiada.