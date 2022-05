Morreu o ator Bruce MacVittie, mais conhecido pelo papel na série 'Os Sopranos'. Tinha 65 anos.

Como confirmou a mulher do artista, Carol Ochs, ao New York Time, esta quinta-feira, Bruce MacVittie morreu num hospital em Manhattan, Nova Iorque, no passado sábado. A causa da morte não foi divulgada.

O ator tornou-se muito conhecido depois de ter dado vida a Danny Scalercio, em 'Os Sopranos', assim como as participações recorrentes em 'Law & Order' e 'As The World Turns'.

A sua carreira começou na Broadway, como substituto de Al Pacino na produção de 1983 'American Buffalo'. Mais tarde assumiu o papel principal.

Também contou com outros trabalhos, como em 'Miami Vice', 'O Sexo e a Cidade', 'Oz', 'Blue Bloods', 'Chicago Med' ou 'The Deuce'.

Um dos últimos papéis foi o detetive Hartigan na série 'When They See Us', da Netflix.

