Morreu o músico Trevor Strnad, vocalista dos The Black Dahlia Murder. Tinha 41 anos.

Na página oficial de Instagram da banda de death metal, deixaram uma mensagem onde comunicam a morte do artista. "É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do Trevor Scott Strnad", começam por escrever.

"[...] Era amado por todos os que o conheciam. Era uma enciclopédia ambulante de tudo o que era música. [...] As suas letras deram ao mundo histórias e feitiços e horror e fantasia. A vida dele era ser o vosso espetáculo", acrescentaram.

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

