Brian Travers, saxofonista dos UB40, morreu este domingo, dia 22, na sequência de uma longa batalha contra um cancro. O músico perdeu a vida aos 62 anos na sua casa em Moseley, no Reino Unido, rodeado pela família.

A notícia da morte foi confirmada num comunicado emitido pela banda britânica. "É com grande tristeza que anunciamos a morte do nosso camarada, irmão, membro fundador dos UB40 e lenda musical Brian David Travers. Brian faleceu ontem à noite depois de uma longa e heroica batalha contra o cancro", lê-se, segundo cita o jornal The Guardian.

Brian Travers deixou a mulher, Lesley, a filha, Lisa, e o filho, Jamie.

