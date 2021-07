Biz Markie, rapper e DJ mais conhecido pelo êxito de 1989 'Just a Friend', morreu esta sexta-feira, 16 de julho, devido a complicações relacionadas com a diabetes. Tinha 57 anos.

O artista perdeu a vida no Hospital Baltimore, segurando na mão da sua mulher até ao último suspiro, conforme adianta o The Post.

"É com uma profunda tristeza que anunciamos que esta tarde, com a mulher Tara ao seu lado, que o pioneiro no Hip Hop Biz Markie morreu", lê-se num comunicado.

"Estamos gratos pelos muitos telefonemas e orações de apoio que recebemos durante este período complicado. O Biz criou um legado artístico que será sempre celebrado pelos seus pares na indústria e pelos queridos fãs cujas vidas ele conseguiu tocar através da música ao longo de 35 anos", completa-se.

A causa concreta do falecimento não foi revelada, mas sabe-se que Markie foi hospitalizado em abril do ano passado devido à diabetes.

