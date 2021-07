Jeff LaBar, conhecido por ser guitarrista da banda de metal Cinderella, morreu. Foi o filho, Sebastian, quem confirmou a notícia esta quarta-feira, 14 de julho, através de uma publicação nas respetivas redes sociais. O artista tinha 58 anos e a causa da morte ainda não foi revelada.

"O meu pai, o meu herói, o meu ídolo, morreu hoje. Estou sem palavras agora. Amo-te papá!", escreveu Sebastian na sua conta de Instagram.

"Se conseguirem, por favor partilhem fotografias e vídeos de momentos divertidos que tenham tido com o meu pai. Ficaremos muito gratos", completou.

Recorde-se que LaBar começou a trabalhar com os Cinderella em 1985, depois do guitarrista fundador, Michael Schermick, ter saído do grupo.

Leia Também: Morreu o ator Charlie Robinson. Tinha 75 anos