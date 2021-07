Morreu Charlie Robinson, mais conhecido pelo seu papel na sitcom 'Night Court'. Tinha 75 anos.

O ator faleceu no passado domingo, 11 de julho, no Ronald Reagan UCLA Medical Center, segundo a imprensa internacional.

A causa da morte, segundo a revista People, foi ataque cardíaco, bem como uma falha múltipla dos órgãos.

A carreira de Robinson durou mais de 50 anos com papéis de destaque tanto na televisão como no teatro. A sua primeira personagem foi em 'Drive, He Said', em 1971. No mesmo ano entrou para a televisão integrando a produção 'Owen Marshall, Counselor at Law'.

Charlie deixa a mulher, Dolorita, e os filhos, Luca, Charlie, Christian, e Byron.

Leia Também: Famosos brasileiros revoltados com vídeo de DJ a agredir mulher