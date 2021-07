DJ Ivis é uma das figuras mais polémicas do momento no Brasil. A sua mulher, Pamella Holanda, fez uma denúncia de violência doméstica nas redes sociais publicando vídeos nos quais surge a ser agredida pelo companheiro, junto a duas pessoas e à bebé de nove meses do casal.

A situação gerou um enorme debate nas redes sociais, com várias celebridades a chamarem a atenção para o flagelo e para a importância de se denunciar situações do género.

Daniela Mercury foi uma das figuras a pronunciar-se referindo na sua conta de Twitter: "A violência contra Pamella é inaceitável e intolerável. O agressor precisa de punição exemplar".

Por seu turno, também na mesma plataforma, a apresentadora e comediante Tata Werneck sublinhou: "Esse covarde além de bater na mulher ainda tem a cara de pau de tentar colocar a culpa na vítima".

No Instagram seguiram-se outras referências. Bruno Cabrerizzo, que chegou a trabalhar em Portugal, notou: "Pensei em colocar o vídeo mas optei somente por essa foto. Me senti mal ao ver, chorei de raiva por ela e pelo bebé. Além disso esse verme espanca uma mulher e ganha seguidores nas redes sociais. Em que mundo estamos vivendo gente? Violência contra mulher é CRIME".

Giovanna Ewbank optou, por seu turno, em usar as palavras já partilhadas por Fabiula Nascimento. "Não existe justificativa para a violência. As cenas de agressão desse criminoso contra a esposa recém parida, embrulha o estômago de qualquer ser vivo. Qualquer sinal de violência denuncie. Meta a colher, o garfo a faca".

A atriz Isis Valverde também se manifestou sobre a polémica: "Passando para relembrar o que NÃO pode ser esquecido! Agressores não são heróis, agressores não são vítimas. AMAR não é violentar, proteger não é violentar, ter um dia ruim não lhe dá o direito de violentar. Diga NÃO a violência psicológica ou física. Denuncie! A maior vítima de violência doméstica ainda tem sido as mulheres e nessa pandemia isso se agravou ainda mais. Com a violência doméstica em alta na pandemia, feminicídios crescem 22% no país.

A realidade de muitas mulheres é dolorosa e apavorante. Se você sofre algum tipo de violência, seja ela psicológica ou física, DENUNCIE!".

Espaço ainda para Cauã Reymond que defendeu: "Qualquer tipo de violência contra a mulher é CRIME. Denuncie".

