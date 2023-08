Betty Ann Bruno, que deu vida a um munchkin no filme 'O Feiticeiro de Oz', morreu este domingo, dia 30 de julho, aos 91 anos.

A vencedora de três Emmys - arrecadados enquanto trabalhava para a KTVU - estava a dançar no Sonoma Woman's Club quando sofreu uma "dor de cabeça repentina e forte", tendo sido levada de urgência para o hospital pelo marido, Craig Scheiner. Já na unidade hospitalar, Betty teve "um ataque cardíaco e caiu no chão" antes de chegar à receção.

"Ela não tinha grandes problemas de saúde. O coração simplesmente cansou-se. Ela morreu de velhice", afirmou o marido da atriz.

Craig explicou que a mulher tinha estado muito ativa nas semanas antes da sua morte, tendo-se reunido com vários amigos.

Betty, que se acreditava ser uma das últimas munchkins sobreviventes do filme, que estreou em 1939, foi recentemente homenageada no Oz-Stravaganza, em Chittenango, Nova Iorque, a celebração mais antiga d'O Feiticeiro de Oz'.

Betty teve um papel no filme 'The Hurricane', de John Ford (1937) antes de encontrar fama em 'O Feiticeiro de Oz'. Mais tarde mudou de carreira, dedicando-se ao jornalismo, tendo trabalhado como repórter de televisão para a KTVU.

A atriz e jornalista nasceu a 1 de outubro de 1931, em Wahiawa, no Hawai, tendo crescido em Hollywood. Licenciou-se na Universidade de Stanford em 1953.

