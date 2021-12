Morreu aos 91 anos Jack Hedley, ator que fez parte do elenco principal do filme '007 - For Your Eyes Only'.

O artista terá perdido a vida a 11 de dezembro, mas apenas esta quarta-feira, uma semana depois, a informação foi tornada pública.

Jack Hedley terá perdido a luta contra uma repentina e severa doença, informa a família em comunicado enviado ao The Times.

"A seu pedido, não haverá funeral", informa ainda a mesma nota, que lamenta, por fim, a saudade que o ator deixará à sua "família e amigos."

