A sobrinha de Butler, Yolanda Goff, disse à agência de notícias Associated Press que Butler morreu na quinta-feira de Parkinson na sua casa em Chicago.

Residente de longa data em Chicago, Butler era um antigo comissário do conselho do Condado de Cook onde ainda atuava aos fins de semana e se identificava como Jerry "Ice Man" Butler, uma alcunha do mundo do espetáculo dada pelo seu estilo discreto.

Butler, membro do Rock and Roll Hall of Fame e três vezes nomeado para os prémios Grammy, era a voz de dois grandes centros de música 'soul', as cidades de Chicago e Filadélfia.

Juntamente com o seu amigo de infância Curtis Mayfield, ajudou a fundar os "Impressions", sediados em Chicago, e cantou no êxito "For Your Precious Love", uma balada influenciada pelo 'gospel', que fez de Butler uma estrela antes dos 20 anos de idade.

Uma década mais tarde, no final dos anos 60, juntou-se à equipa de produção de Kenneth Gamble e Leon Huff, sediada em Filadélfia, que trabalhou com ele em "Only the Strong Survive", "Hey Western Union Man" e outros êxitos.

Os seus álbuns "Ice on Ice" e "The Ice Man Cometh" são considerados os primeiros modelos das produções dançantes e com cordas que se tornaram o clássico "Sound of Philadelphia".

Butler foi também um compositor que colaborou com Otis Redding em "I've Been Loving You Too Long" e com Gamble e Huff em "Only the Strong Survive", mais tarde coberta por Elvis Presley, entre outros.

Os seus outros créditos incluíam "For Your Precious Love", "Never Give You Up" (com Gamble e Huff) e "He Will Break Your Heart", que Butler ajudou a escrever.

Nascido no Mississípi, Butler e a sua família mudaram-se para norte, para Chicago, quando ele tinha 3 anos, no âmbito da "Grande Migração" dos afro-americanos do Sul dos Estados Unidos.

Em criança, adorava todo o tipo de música e era suficientemente bom cantor para que um amigo lhe sugerisse que fosse a um local de culto local, a Traveling Souls Spiritualist Church, presidida pelo Reverendo A.B. Mayfield.

O seu neto, Curtis Mayfield, tornou-se rapidamente um colega de longa data.

Em 1958, Mayfield e Butler, juntamente com Sam Gooden e os irmãos Arthur e Richard Brooks, gravaram "For Your Precious Love" para a Vee-Jay Records.

O grupo autointitulava-se os "Impressions", mas aeditora, que queria promover uma estrela individual, publicitou a canção como sendo de Jerry Butler e dos "Impressions", o que levou ao afastamento entre Butler e os outros artistas e a uma inesperada carreira a solo.

"A fama não me mudou tanto como mudou as pessoas à minha volta", escreveu Butler no seu livro de memórias "Only the Strong Survive", publicado em 2000.

Uma das suas primeiras atuações a solo foi uma versão de 1961 de "Moon River", o tema do filme "Breakfast at Tiffany's".

Em 1967, o seu estilo formal parecia fora de moda, mas Butler ficou impressionado com a nova música que saía de Filadélfia e recebeu autorização da sua editora discográfica para trabalhar com Gamble e Huff e a química entre todos, recorda Butler, era tão "feroz" que escreveram êxitos como "Only the Strong Survive" em menos de uma hora.

"As coisas parecem encaixar-se", disse Butler à revista Ebony em 1969.

"Fechamo-nos numa sala, criamos histórias sobre amantes, compomos a música e depois escrevemos a letra para combinar com a música", acrescentou na entrevista.

Na década de 1980, a carreira de Butler tinha desvanecido e estava a interessar-se cada vez mais pela política.

Encorajado pela eleição, em 1983, de Harold Washington, o primeiro Presidente da Câmara afro-americano de Chicago, candidatou-se com êxito à Junta do Condado de Cook em 1985 e foi reeleito várias vezes, mesmo depois de ter apoiado um controverso aumento do imposto sobre as vendas em 2009, acabando por se retirar do conselho em 2018.

Leia Também: Visita de rainha Letizia a Navarra teve direito a uma baguete gigante