Morreu o ator Houston Tumlin, que interpretou o jovem Walker Bobby (filho de Ricky Bobby, personagem de Will Ferrell) em 'Talladega Nights' ('As Corridas Loucas de Ricky Bobby'). Tinha 28 anos.

De acordo com o TMZ, o jovem terá colocado um ponto final na sua vida, na terça-feira, em casa. A namorada estaria na habitação nesse momento.

Uma perda que levou vários artistas a recorrer às redes sociais para lamentar a sua morte, como foi o caso de Adam McKay, realizador de 'Talladega Nights'.

"Verdadeiramente destroçado e chocado com a morte do Houston. Ele era uma pessoa alegre e talentosa. Nunca me vou esquecer das suas gargalhadas e dos bons momentos que vivemos. Envio amor e orações para a sua família e amigos", disse no Twitter.

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Leia Também: Morreu o ator George Segal, de 'Os Goldberg'. Tinha 87 anos