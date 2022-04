Morreu Nehemiah Persoff, ator conhecido por ter feito parte de 'The Twilight Zone', 'Yentl', entre muitas outras tramas de sucesso. Tinha 102 anos.

O ator terá morrido num centro de cuidados médicos em San Luis Obispo, Califórnia, confirmou à imprensa internacional uma fonte da família.

Nehemiah Persoff havia terminado a sua carreira de ator há já alguns anos, devido a problemas de saúde.

Entre as produções mais conhecidas de que fez parte nos anos 1960, 1970, 1980 e 1990 destacam-se 'Os Intocáveis', 'O Velho Oeste', 'Missão Impossível', 'Marcus Welby', 'The Six Million Dollar Man', 'Little House on the Prairie', 'Hawaii Five-0' e 'Star Trek: The Next Generation'.

