Gisele Bündchen está de luto. A mãe da modelo, Vânia Nonnenmacher, morreu este domingo, dia 28 de janeiro, aos 75 anos.

Vânia sofria de um cancro e estava internada há dois dias num hospital em Porto Alegre, no Brasil.

Vânia Nonnenmacher era casada com Valdir Bündchen, com quem tem teve seis filhas: as gémeas Gisele e Patrícia, Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela.

A família, até ao momento da publicação desta peça, ainda não se pronunciou.

