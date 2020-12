Morreu a mãe da atriz Daisy Coleman, apenas quatro meses depois de a filha ter colocado um ponto final na sua vida.

Melinda Coleman morreu na noite de domingo, como informa a imprensa internacional, que cita o SafeBae, um grupo de prevenção de violência sexual liderado por jovens e criado por Daisy.

"Em choque", foi assim que a informação da morte de Melina foi partilhada na página de Instagram do grupo. Esta também terá colocado um ponto final na sua vida.

"A dor sem fim de perder o seu marido, Tristan, e a Daisy era mais do que ela poderia enfrentar na maioria dos dias. A Melinda era uma veterenária talentosa, mãe e mulher devotada. Mais do que tudo, ela amava e acreditava nos filhos. Não foi por acaso que criou alguns dos filhos mais talentosos, apaixonados e resistentes. Os nossos corações estão com o Logan e Charlie. Não há palavras para a nossa tristeza, apenas que se está a lutar contra um trauma ou depressão, não está sozinho", acrescentam na mesma partilha.

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

