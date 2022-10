Foi noticiado esta quarta-feira que Jerry Lee Lewis, estrela do rock and roll, tinha morrido em casa, em Memphis, no Tennessee. A notícia foi avançada inicialmente pelo TMZ, que foi citado por outros meios de comunicação internacionais.

No entanto, entretanto, o TMZ avançou com uma atualização onde desmente a informação.

"Jerry Lee Lewis não morreu, como informamos anteriormente", começaram por escrever, acrescentando que "alguém que dizia ser o seu representante tinha dito que o artista tinha falecido", mas não era verdade.

"Dizem que a lenda do rock n' roll está viva, a morar em Memphis", completam, lamentando o "erro".