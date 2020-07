Morreu a atriz Sonia Darrin, no passado dia 19 de julho, de causas naturais, num hospital da cidade de Nova Iorque, revelou o filho Mason Reese ao The Hollywood Reporter.

Segundo Mason, a atriz teve dificuldades e demorou a recuperar de uma fratura no quadril que resultou de uma queda.

Darrin nasceu no dia 16 de junho de 1924, em Galveston, Texas, e apaixonou-se pelo cinema quando era ainda uma criança.

Depois de ter feito pequenos papéis em filmes como 'The Corsican Brothers' (1941), 'The Hard Way' (1943) e 'Frankenstein Meets the Wolf Man' (1943), Sonia Darrin foi contratada por Howard Hawks para fazer parte do elenco de 'The Big Sleep' (1946).

