Tawny Kitaen, atriz que ficou conhecida pelo seu papel em 'Bachelor Party' (1984) morreu. Tinha 59 anos.

A notícia é adiantada pelo site de entretenimento TMZ, que nota que a artista se encontrava Newport Beach, Califórnia, na altura do seu falecimento.

A causa da morte ainda não foi determinada.

Para além de 'Bachelor Party', a celebridade também protagonizou 'The Perils of Gwendoline' (1984) e 'After Midnight' (2014). Tawny participou ainda nos videoclipes dos êxitos 'Is This Love' e 'Here I Go Again'.

