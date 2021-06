Claudia Barrett, mais conhecida pelo papel de Alice em 'Robot Monster' (de 1953), morreu aos 91 anos.

A família da atriz contou que a atriz faleceu de causas naturais em sua casa, em Palm Desert, Califórnia, no dia 30 de abril, relata o New York Post.

Nascida em Los Angeles em 1929, começou a atuar no Encino Theatre e estudou na Pasadena Community Playhouse. Ao longo da carreira, contou com vários papéis na televisão, como em '77 Sunset Strip', 'Death Valley Days' e 'The Roy Rogers Show'. No cinema também conseguiu vários trabalho, incluindo o clássico 'Robot Monster'.

Leia Também: Morreu o ator Clarence Williams III, de 'The Mod Squad', aos 81 anos