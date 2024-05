Morgan Spurlock terminou o processo de divórcio poucos meses antes de sua morte.

O diretor morreu na última quinta-feira, dia 23 de maio, aos 54 anos, após uma batalha contra o cancro e agora foi revelado que ele e ex-mulher, Sara Bernstein, "resolveram tudo amigavelmente" nos meses que antecederam a morte do realizador.

Randi Karmel, advogado que representou Spurlock no divórcio, disse em comunicado: "As partes resolveram amigavelmente todas as questões pendentes entre elas antes da sua morte. É uma notícia comovente. Lembro o Morgan como uma pessoa maravilhosa para se trabalhar, muito grato pela sua família e dedicado à saúde e ao bem-estar dos seus filhos, além de ser um grande cineasta".

De salientar que Spurlock e Sara têm um filho em comum, Kanllen, de oito anos.