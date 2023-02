Foi durante um evento promovido pela Associação de Promoção da Madeira que João Cajuda comentou o regresso dos 'Morangos Com Açúcar', que voltam à TVI em setembro deste ano.

Na série juvenil - que ditou o início do seu percurso na televisão - dava vida à personagem Nélson, na terceira temporada com Luís Lourenço e Joana Duarte como protagonistas.

João Cajuda contou ao Fama ao Minuto que não foi convidado para esta nova temporada, anunciada recentemente, mas também não iria aceitar porque, diz, "já deixou a representação".

João Cajuda está neste momento dedicado às viagens e à sua empresa, e foi precisamente sobre as descobertas pelo mundo que começou a entrevista.

O roteiro que nunca falha na ilha da Madeira?

É uma ilha que surpreende. Nós achámos que vamos uma vez e que já a conhecemos, mas a verdade é que sempre que se vai à Madeira encontra-se algo novo que nunca tinha visto, e surpreende sempre. Mas há sítios incríveis como a Ponta de São Lourenço, o Caldeirão Verde, a Levada das 25 Fontes… Há inúmeros sítios que são mágicos.

Qual a viagem que ainda não fizeste e que gostavas muito de fazer?

Tantas… Gostava muito de ir ao Butão, a Madagáscar, Coreia do Sul…

Não gosto de ver o mundo com fronteiras e acho que vivemos num planeta incrível. Não gosto de dividir. Todos [os países] têm a sua beleza

E houve algum destino em que estava com muita expectativa e que o tenha desiludido à chegada?

Felizmente nunca tive porque nunca vou com expectativas. Nunca houve nenhum destino que me desiludisse, houve destinos que me surpreenderam pela positiva. Há sempre lugares muito bonitos que às vezes não estamos a contar encontrar e encontramos sem querer.

De todas as viagens que fez até aqui, qual destaca e por que razão?

Não consigo dizer uma que foi a melhor de sempre, mas há viagens que marcaram muito. Por exemplo, quando fiz uma viagem pela Austrália, alugámos uma autocaravana e andámos mais de mil quilómetros. Estivemos em sítios que não via ninguém, ficávamos horas sem ver pessoas e é um país incrível. Foi uma experiência muito bonita. A Indonésia também é um país que me está no coração. Marrocos - que é aqui ao lado - é um país que adoro e onde fiz muitos amigos. Não gosto de ver o mundo com fronteiras e acho que vivemos num planeta incrível. Não gosto de dividir. Todos [os países] têm a sua beleza.

Ficaria muito contente se me convidassem, mas já deixei a representação há muitos anos e não tenho vida, hoje em dia

Falando agora de uma notícia recente, o regresso dos 'Morangos com Açúcar'...

Só soube que iam voltar agora porque vi qualquer coisa a dizer casting dos 'Morangos com Açúcar'. Não fazia a mínima ideia.

Então nem foi abordado para uma eventual participação?

Não. Não [aceitaria]. Ficaria muito contente se me convidassem, mas já deixei a representação há muitos anos e não tenho vida, hoje em dia. Tenho que gerir uma empresa, faço viagens, acompanho as pessoas a mostrar-lhes os meus lugares preferidos e não conseguia comprometer-me para um projeto em televisão.

Mas dá-lhe alguma nostalgia saber que a série vai voltar ao ecrã?

Sim! Os 'Morangos' são sempre aquele projeto que, talvez, mais me tenha marcado a nível da representação. Para já porque foi a minha primeira experiência, fiz muitos amigos que tenho até hoje. Foi um momento único da nossa vida, do meu elenco e do elenco das outras temporadas. Foi um momento muito especial.

Leia Também: Filhos na adolescência? "Temos de estar muito atentos, muito presentes"