Mónica Sintra informou os fãs esta terça-feira, dia 26 de dezembro, que irá fazer uma "pausa". A informação foi divulgada nas redes sociais.

"26 de dezembro. A magia do Natal continua no ar", começou por escrever a cantora, que acrescentou: "Está na altura de fazer uma pausa e repensar o novo ano. O que vem aí. O que quero e o que procuro. Vou estar sossegada nestes dias. Calada. A refletir. A pensar no que quero. E, principalmente, no que não quero para o novo ano".

Mónica garantiu que se sente "preparada" mas que, em breve, estará ainda mais. "A vida continua nos stories até para o ano. Até porque o trabalho, felizmente, não falta até lá. Até já", concluiu.

