Mónica Jardim foi homenageada pela TVI na gala do 31.º aniversário do canal, momento a que a apresentadora decidiu reagir já a meio da semana.

Ao partilhar precisamente esse vídeo nas redes sociais, Mónica recorreu à legenda para se mostrar grata a esta que também considera ser a sua 'casa'.

"Não podia deixar de falar sobre esta bonita homenagem que a TVI me fez num dia tão especial de aniversário. Uma surpresa inesperada que me deixou sem palavras... Numa casa onde trabalho há 20 anos, foi comovente ouvir o aplauso de tantas e tantos que merecem também o meu aplauso, porque tal como eu, são profissionais que se entregam por inteiro com o mesmo respeito, empenho, determinação, garra e dedicação mas, sobretudo, paixão. Sem ela não evoluímos e com ela a magia acontece. Não existem atalhos, mas sim trabalho. E o trabalho é muito mais do que uma fonte de rendimento, é realização pessoal", começou por escrever Mónica.

"Obrigada TVI pelo reconhecimento, continuarei com o compromisso de sempre: dar o meu melhor. Obrigada a todas as equipas com quem tive e tenho o privilégio de trabalhar. O sucesso é alcançado de forma colectiva e não individual. Obrigada ao público a quem continuarei a respeitar e para quem trabalhamos todos os dias com muito amor. Obrigada Diogo Amaral pela generosidade das tuas palavras e pela coragem. Agora percebo o teu nervosismo em bastidores. Venham os anos que vierem, aqui sou feliz", concluiu a apresentadora do 'Somos Portugal'. Ora veja:

Leia Também: Mónica Jardim foi surpreendida com homenagem. Cláudio Ramos chorou