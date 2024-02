Mónica Jardim foi surpreendida durante a gala do 31.º aniversário da TVI, que decorreu no domingo, dia em que a apresentadora celebrou também os 20 anos em que está a dar a cara pela estação.

Mónica Jardim foi homenageada com uma surpresa preparada pelo canal, que transmitiu um vídeo com imagens destes anos na TVI.

"Obrigada de coração! Que surpresa tão bonita! Nunca imaginei que pudesse acontecer este momento. Não tenho palavras, fui mesmo surpreendida", reagiu na altura.

Este foi o momento preferido de Cláudio Ramos, que não conteve as lágrimas. Ao recordar no 'Dois às 10' a homenagem à colega, o apresentador destacou: "Uma pessoa que trabalha 20 anos numa estação de televisão, [e que] já fez tudo, quando de repente sabe que é homenageada num dia tão importante da estação, isto é muito melhor do que chegar a ele e dizer: 'dobramos o teu cachet'. O reconhecimento é muito importante".

