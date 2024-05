Naomi Campbell - que vai completar 54 anos no dia 22 de maio - surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma partilha única. A modelo, de 53 anos, publicou imagens em que aparece com os dois filhos.

De recordar que Naomi Campbell é mãe de uma menina de três anos e em junho do ano passado deu as boas-vindas a um menino, aos 53 anos.

Nas fotografias, que pode ver na galeria, a mamã aparece com as crianças a ver o pôr do sol. "Abençoada", escreveu na legenda da publicação.

