Adriana Lima surpreendeu tudo e todos ao levar as filhas, Valentina, de 13 anos, e Sienna, de dez, à estreia de 'Corteo', da Cirque du Soleil, em Los Angeles.

A modelo posou na passadeira vermelha do evento que decorreu no Microsoft Theatre no passado dia 23 de março.

Junto do namorado, Andre Lemmers, Adriana Lima acabou por ficar para 'segundo plano', uma vez que foram as filhas que estiveram em destaque. De recordar que as meninas são fruto da relação terminada com Marko Jarić.

Para a ocasião, a modelo escolheu usar um conjunto preto. Por sua vez, Sienna combinou com a mãe ao vestir um blazer e uma camisola preta com uma saia branca. Já Valentina quebrou o padrão com um casaco branco e saia xadrez.

Recorde-se ainda que além das meninas, Adriana Lima é também mãe de Cyan, o primeiro filho da modelo com o atual companheiro, Andre Lemmers. O bebé não esteve presente no evento.

Leia Também: Nick Jonas e Priyanka Chopra mostram raras fotos com a filha