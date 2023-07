Kate Middleton é uma grande entusiasta do ténis não perdendo, por isso, o Wimbledon, uma das competições mais renomadas no que ao desporto diz respeito.

A princesa de Gales, de 41 anos, foi vista a assistir a uma das partidas na passada terça-feira, 4 de julho, momento que acabou por se tornar viral no TikTok.

Em causa está um vídeo da princesa no qual esta surge concentradíssima, não desviando os olhos da bola, nem por um segundo. Poderá ver este momento na galeria.

Note-se que para além de jogador, a mulher do príncipe William é também madrinha real do All England Lawn Tennis and Croquet Club desde 2016.

Leia Também: Kate Middleton inspirou-se nestes looks da princesa Diana e brilhou