A modelo italiana que fez topless no barco onde estava o marido da princesa Eugenie mostra-se agora arrependida.

Jack Brooksbank foi visto a desfrutar de momentos divertidos com três mulheres na ilha italiana Capri, enquanto Eugenie ficou em casa com o filho bebé de ambos. Imagens que rapidamente ficaram no centro de uma nova polémica sobre a realeza.

Entre as presentes estava a modelo italiana, que agora lamenta este episódio. "Normalmente nunca faço topless, mas o meu biquíni ficou molhado e decidi tirá-lo", começou por explicar Erica Pelosini ao Daily Mail, esta quarta-feira.

"Sei que não parece certo para o Jack e a sua família. Senti-me muito mal por eles quando vi as imagens dele rodeado de três mulheres porque a sua esposa não estava lá", acrescentou.

De lembrar que Jack Brooksbank estava na ilha por causa da Unicef Summer Gala.

"Isto levou as pessoas a fazerem especulações impróprias e a tirar conclusões precipitadas, e é muito triste as pessoas pensarem assim. Sinto muito se causei qualquer constrangimento à princesa Eugenie e ao Jack. Não foi apropriado ter estado em topless", continuou Erica.

De lembrar que, entretanto, a mãe da princesa Eugenie, Sarah Ferguson, já saiu em defesa do genro.

