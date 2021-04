Na manhã deste domingo de Páscoa, Eduardo Madeira fez uso das redes sociais para revelar a sua indignação com o "desinteresse de Portugal" para com os ataques que estão a decorrer em Moçambique.

"É com perplexidade que vejo o desinteresse de Portugal, da Europa e do mundo com o que se passa em Cabo Delgado, Moçambique. Foi preciso um português ser ferido para Marcelo mostrar uma tímida preocupação com a situação. Os partidos portugueses pouco ou nada dizem. Têm a sua vida", atirou.

Antes de terminar, o humorista avivou a memória dos seguidores sobre as relações históricas entre Portugal e Moçambique: "Lembro-me da união dos portugueses na causa timorense e procuro por esse espírito. Moçambique não é só um país, é um país irmão. Para o bem e para o mal, os nossos laços históricos são fortíssimos. Não fazer nada é como assobiar para o lado quando a casa de um familiar arde".

Moçambique vive dias trágicos com os ataques de um grupo terrorista na vila costeira de Palma, que já causaram a morte de dezenas de civis e levaram à fuga de milhares de pessoas.

No passado dia 29 de março, o Presidente da República contactou a esposa de um português ferido durante os ataques. "O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa falou, esta manhã, com a esposa do nosso ferido naquele ataque, e que está a ser [retirado] para Joanesburgo para tratamento médico, sendo, felizmente, os ferimentos que sofreu menos graves do que o que se temia inicialmente", lê-se numa nota publicada no site da Presidência.

