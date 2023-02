A preparar-se para ser mãe pela segunda vez, Júlia Belard partilhou um desabafo nas stories da sua página de Instagram onde revela que ficou à espera para uma vacina junto de "doentes urgentes".

Isto porque, recorde-se, para aliviar as urgências dos hospitais, doentes pouco urgentes passaram para os centros de saúde.

"Não sou de partilhar estas coisas, mas estou no centro de saúde à espera para levar uma vacina que tinha marcação há quase uma hora numa sala minúscula com montes de pessoas doentes e com febre", começou por relatar a atriz.

"Ou seja, misturam grávidas com pessoas doentes de urgência e ainda nos deixam horas à espera. Não percebo porque são feitas as marcações. E imagino com bebés pequenos... Há coisas que não percebo porque funcionam tão mal", rematou.

