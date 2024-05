Catarina Miranda viu terminada a sua participação no 'Big Brother' depois de um gesto agressivo que lhe valeu uma expulsão, embora tenha sido fora do jogo que percebeu que, afinal, algumas pessoas que achava que a estavam a apoiar eram, de facto, contra a sua postura na casa.

Foi o caso de Francisco Monteiro, o vencedor do 'Big Brother 2023' que se tornou um dos seus maiores críticos e que levou a que Catarina se tivesse sentido "humilhada", segundo a própria.

Este sentimento, ainda assim, não impediu a protagonista da edição deste ano do reality show de procurar conversar com o 'cunhado' de Cristina Ferreira, com Miranda a contar no 'Goucha', esta quinta-feira, detalhes sobre o que foi falado entre os dois.

"Fui eu que fui ter com ele, fiz questão de ir ter com ele. Percebi que ele ficou melindrado com o comentário que fiz sobre o facto de achar que ele era 'fofinho e gordinho', um comentário nada depreciativo. Ele devia perceber que no contexto em que eu estava, de jogo, nunca pensei que ele ficasse melindrado", justificou a ex-participante de Almeirim, entrevistada por Manuel Luís Goucha.

"Ele perguntou-me se eu estava a jogar com ele e eu disse-lhe que não, até porque ele não é jogador, é comentador. Quando ele quiser jogar, nós vamos os dois para dentro da casa", acrescentou, admitindo depois que gostava muito de participar num reality show em que Francisco Monteiro também estivesse: "Acho que vamos fazer uma dupla muito engraçada".

De acordo com Catarina Miranda, Francisco confessou que não gosta de se ver assim, com alguns quilinhos a mais, o que a levou a dizer-lhe: "Mas eu gosto de ti assim".

"Estou disposta a ir beber um café com o Francisco Monteiro, como já lhe disse, ou para ir almoçar com ele. Acho que nos vamos dar muito bem", completou Catarina.

