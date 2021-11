Miranda McKeon está pronta para dar o próximo passo no âmbito da sua luta contra um cancro da mama: a dupla mastectomia.

A jovem atriz de 19 anos, que ficou conhecida ao integrar a série 'Anne With an E', foi diagnosticada com a doença em junho (uma rara ocorrência em jovens adolescentes), depois de ter notado caroço na mama.

Desde então, Miranda submeteu-se a um tratamento de oito de semanas de quimioterapia.

Esta quarta-feira, 10 de novembro, um mês depois da sua última ronda de quimioterapia, McKeon falou da cirurgia a que terá de se submeter.

"Isto vai fazer com que me livre do cancro e irá diminuir significativamente o risco de reincidência no futuro. Também significa que irei ficar livre do cancro", escreveu no Instagram em tom de celebração.

A artista partilhou ainda que a sua cirurgia irá ser diferente das 'tradicionais', uma vez que os médicos irão preservar os nervos de maneira a que esta continue a sentir os seios.

"Sinto-me tão grata porque vou voltar a sentir-me eu própria", sublinhou.

Leia Também: Meghan Markle usa pulseira de princesa Diana em gala