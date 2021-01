Miranda Kerr e Evan Spiegel desembolsaram mais de 30 milhões de dólares (quase 25 milhões de euros) por uma mansão em Paris, como revela o The Post.

A propriedade está situada no coração da capital francesa, mas tem o seu próprio parque privado.

Com seis quartos, cinco casas de banho, a casa conta ainda com piscina no pátio, jardim, uma biblioteca, uma adega e muitas outras comodidades.

Leia Também: Matt Damon coloca mansão à venda por valor astronómico