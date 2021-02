Durante a música 'Wrecking Ball', escrita com base no fim do seu relacionamento com Liam Hemsworth.

Miley Cyrus não conseguiu conter as lágrimas durante a sua performance no Super Bowl LV TikTok Tailgate, mais precisamente na música 'Wrecking Ball'. A cantora - que terminou o seu casamento com Liam Hemsworth em agosto de 2019, após oito meses de união - teve de fazer uma pausa na canção e de respirar fundo para a continuar. Conforme nota a imprensa internacional, Miley emocionou-se no momento em que cantava: "Nunca penses que apenas me fui embora. Irei sempre querer-te". Note-se que este êxito foi escrito, em 2013, depois do fim da relação de Miley e Liam (num dos muitos baixos que o longo relacionamento teve). Veja o momento de seguida: Siga o link Leia Também: Miley Cyrus de luto com morte de amiga de quatro patas Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram